歐洲央行總裁呼籲川普 勿貿然開除聯準會主席

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普揚言開除聯邦準備理事會主席鮑爾後，近日再度砲轟他遲遲不降息，嚇壞華爾街投資人。歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德今天表示，她希望川普切勿貿然開除鮑爾。

法新社報導，川普（Donald Trump）近日於社群媒體再度發文抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），嚇壞華爾街投資人，美股主要指數昨天收盤大跌。

拉加德（Christine Lagarde）被問到美國行政部門在鮑爾任期結束前開除他的可能性，她告訴美國財經媒體CNBC，希望這個情況「不在考慮之列」。

拉加德拒絕評論市場對於這個假設的反應，但表示她希望「這不會構成風險」。拉加德在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）於華盛頓舉行的春季會議場邊發表上述談話。

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鮑爾日前示警，川普對美國貿易夥伴廣徵關稅，恐使聯準會陷入選擇抗通膨或者穩就業的兩難處境。

拉加德向CNBC表示：「我們倆早已習慣這樣或那樣的政治壓力」，並表示她「相當敬佩」鮑爾的工作與能力，稱他盡其所能勤奮和自律，更實現了聯準會抗通膨和穩就業的雙重使命。（譯者：洪啓原）1140423