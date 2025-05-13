大村風雨球場暨兒童遊戲場動土 兼顧多元需求

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（中央社記者鄭維真彰化13日電）彰化縣政府及大村鄉公所今天舉行大村風雨球場暨共融式兒童遊戲場興建工程動土儀式，園區將兼顧不同年齡及族群使用需求，打造多元化場域，預計2026年4月完工。

工程由彰縣府補助新台幣1000萬元，大村鄉公所自籌5063萬元興建，動土儀式包括彰化縣長王惠美、大村鄉長賴志銘等與會。

王惠美表示，園區占地超過1.1萬平方公尺，包括兼具遮風避雨功能的風雨球場、滑輪溜冰場、共融式兒童遊戲場、體健設施與健行步道等，融入在地特色與趣味設計。

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賴志銘說，共融式設計以包容和友善為核心理念，希望所有年齡層都能在這裡安心玩樂、互動與共同學習，為大村注入更多溫暖與活力，建構幸福彰化、美好大村幸福藍圖。

據彰縣府教育處資料，工程基地鄰近縱貫鐵路、縣道146線及台1線，為2010年完成清葬用地，周邊長期閒置，經整合東西兩側腹地，逐步推動綠帶改善與場域開發，東側園區已完工，西側為這次工程範圍，完工後將具完整且功能豐富的戶外活動空間。（編輯：李明宗）1140513