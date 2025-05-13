台東市暗夜街頭砍人 警方以車追人查緝3嫌

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（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東市今天凌晨1時許，發生3人疑持刀擄人未遂轉而砍傷被害者，警方獲報，趕到現場處理，已鎖定逃離歹徒搭乘車輛追緝。

根據現場目擊者描述，今天凌晨1時許，35歲洪姓男子從台東市漢陽北路小吃部離開到隔壁朋友洗車店找朋友，忽然一輛銀色轎車急駛到洗車店門口停車，隨即3名蒙面持刀男子準備押走洪男，洪男急躲屋內。

3人隨即進入屋內拉住洪男，欲將洪男拖入車內，但洪男極力反抗掙脫，3人於是持刀瘋砍，洪男左手受重傷，有人喊警察來了，3人立即逃離。警方及救護車趕到現場將傷者包紮送醫；警方根據監視器畫面拍到作案車輛車牌，以車追人，並通報線上警力支援攔查。

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台東縣警察局台東分局偵查隊長林義博今天上午接受媒體聯訪表示，台東市漢陽北路於今日凌晨發生一起傷害案件，男子疑似遭人持刀械攻擊，民眾發現後立即報案，台東分局獲報迅速派遣快打部隊警力趕赴現場處置。

警方趕到現場，發現洪男手腳均有受傷，意識清楚、無生命危險，隨即由119救護人員送往馬偕醫院救治，警方現場帶回2名關係人釐清案情，並已掌握涉案車輛，後續持續調查確切案發原因與相關涉案人員，積極查緝。（編輯：陳仁華）1140513