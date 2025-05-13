高雄警全市動員酒駕大執法 5/12單日取締26件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄13日電）高雄市警局12日至14日動員全市17個警分局展開酒駕大執法，首日動員361人次警力，在易飲酒處所及周邊道路加強路檢，以及夜間至凌晨防制工作，總計12日共取締26件酒駕。

高雄市政府警察局交通警察大隊指出，為遏止民眾酒後駕車違規僥倖心態，市警局規劃於5月12日至14日同步動員全市17個警分局，針對全市38個行政區展開取締酒駕大執法，首日動員各警分局共361人次警力。

取締酒駕大執法，警方針對高雄市各警分局轄區酒駕熱點、熱時加強取締，加強夜間至凌晨時段防制工作，並針對易飲酒處所，例如酒吧、夜店、熱炒店、小吃部、工地等，以及周邊道路加強路檢攔查勤務及機動交叉巡查，全力防制酒駕違規行為，統計12日酒駕執法共取締酒後駕車計26件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方表示，昨天晚間11時12分在高雄火車站站西路機車路檢點，發現范姓男子（44歲）騎乘機車行經路檢點，經三民第一警分局警組實施攔檢，發現范男散發酒氣，施以呼氣酒精濃度檢測酒測值達0.28mg/l（毫克/升），當場依違反公共危險罪逮捕，詢後移送高雄地方檢察署偵辦。

高雄市交通警察大隊長黃元民呼籲，酒後駕車不僅危害自身，也波及無辜市民生命財產安全，並對公共安全造成重大危害，警方將秉持「酒駕零容忍」決心，持續且無限期加強取締酒駕行為，酒駕者除依法即時移送法辦，情節嚴重者，也將建議檢察官聲請羈押。（編輯：戴光育）1140513