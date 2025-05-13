屏東高齡人口超過21% 長照徵才50機構提供逾400職缺

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東高齡人口比率達21.21%，為促進長照產業發展，屏東縣政府今天舉辦長照徵才博覽會，50家長照機構提供逾400職缺，有求職者現場面試，也有助學生了解業界現況。

「2025屏東長照徵才博覽會」今天在大仁科技大學舉行，50家長照機構、提供逾400個職缺，並邀請大仁科技大學、美和科技大學、慈惠醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校、輔英科技大學、台南護理專科學校等相關科系學生，近距離了解產業。

縣長周春米今天出席徵才博覽會，並接受媒體聯訪表示，長照是每個人都會遇到的生命課題，也是重要產業，為讓新血能加入非常重要又有意義的工作，與產官學合作，提升民眾投入長照服務工作意願，厚植產業發展，讓長輩有完善照護。

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縣府長照處長陳桂敏指出，今年屏東縣高齡人口比率已達21.21%，相關需求年年升高，但從業人力補充卻趕不上需求，今年與大仁科技大學合作舉辦長照徵才博覽會，有住宿式、居家式、社區式及綜合式等服務單位，職缺包含照顧服務員、護理師、社工，還有藥師、營養師、物理治療師、廚師、財務、行政人員等。

就讀台南護理專科學校老人服務事業科的陳姓學生說，透過徵才覽會，有助全面了解業界現況及產業需求人才。（編輯：陳仁華）1140513