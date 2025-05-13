獅隊台南主場辦簽名會 唐肇廷、傅于剛感謝球迷相挺

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職統一7-ELEVEn獅隊發布新聞稿，將於24、25日推出「棒球的故事，唐肇廷、傅于剛感謝有你」活動，替兩人舉辦簽名會，並向長期支持的球迷道謝。

野手唐肇廷2012年選秀第2輪加盟獅隊，12年職棒生涯累積敲出598支安打、包括21轟，打擊率2成77，曾是獅隊主力外野手，2021年備戰總冠軍戰前因熱身賽發生跌倒導致阿基里斯腱全斷，成為唐肇廷職棒生涯最嚴苛的考驗。

而他展現不服輸的鬥志，經歷8個月復健，再次重回一軍出賽，展現鋼鐵般的鬥志及不服輸的精神，值得給予最棒的掌聲。

投手傅于剛2010年選秀第6輪加盟獅隊，14年職棒生涯以中繼投手為主，生涯377場出賽，投球局數417局，拿下23勝9敗，70次中繼成功、7次救援成功，防禦率3.65，2012年展現穩定壓制能力，拿下新人王榮耀。

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今年球季唐肇廷、傅于剛卸下球員身分轉任獅隊二軍教練，球隊為了感謝選手們對於球隊的貢獻與支持，特別規劃唐肇廷及傅于剛感謝會，讓他們能跟長期支持的球迷道聲感謝。

24日「棒球的故事，唐肇廷感謝有你」、25日「棒球的故事，傅于剛感謝有你」賽前活動，將於台南棒球場外安排消費滿額限量簽名會，另外，也開放球迷獻花，每場30組球迷，即日起開放線上報名，21日公布抽選參加獻花活動球迷。（編輯：龍柏安）1140513