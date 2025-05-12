陳乃榮新專輯像咖啡廳 聽者「對號入座」尋共鳴

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）歌手陳乃榮睽違12年推出創作專輯Whisper，闡述30到40歲所思所感；他形容Whisper就像咖啡廳，每首歌都是座位，有緣人「對號入座」找共鳴，放下喧鬧與自己對話。

陳乃榮新作Whisper，包辦詞曲、編曲、演唱及製作，整張專輯探討愛情、親情與自愛的連結，描繪人生不同階段的情感交織。

陳乃榮接受中央社專訪時表示，30到40歲是一段會歷經很多轉捩點的過程，包含事業、婚姻、離別等，一路上的所見所聞、所思所感都是養分。

陳乃榮說，專輯從「一起散步吧」開始，傳達「世界雖不美麗、但可以去相信」的信念；再到「偽裝」、「擁抱寂寞」的學會享受寂寞、愛自己，才懂愛別人與接收愛；而「愛妻守則」則是以略誇飾手法，描繪婚姻點滴及對伴侶的珍惜。

陳乃榮分享，「愛妻守則」Demo裡的女聲原本是老婆賴琳恩唱的，不過因為和聲編得很複雜，最後是請專業聲樂老師錄製。陳乃榮說，聲樂老師學賴琳恩的聲音學得很到位，「我太太聽了都說怎麼這麼像。」

陳乃榮提到，現代人生活壓力大、又處在資訊爆炸的環境，這張專輯就像咖啡廳，每首歌都是一個座位，「有緣路過這家咖啡廳的朋友，就可以在位子上稍微放掉喧鬧的世界、靜下來聽，說不定能找到共鳴。」

陳乃榮說，這張專輯的預設性很少，他在配唱時也是情緒飽滿地唱完後就採用，不刻意逐字逐句雕琢，希望呈現富有生命力的專輯。

而被問到Whisper裡最卡關的歌曲，陳乃榮思考了一下「滿多首的」，最後選了「擁抱寂寞」。

「擁抱寂寞」靈感來自歌手莫文蔚唱的「陰天」，陳乃榮表示，他當時在研究這首歌的轉Key，腦中就浮現了旋律。

而「陰天」編曲出自馬來西亞音樂人周國儀，陳乃榮說，製作人跟周國儀合作過，建議「直接找他編啊」，周國儀也二話不說就答應，讓「擁抱寂寞」成為Whisper裡唯一請別人操刀編曲的的歌。陳乃榮說：「這就是緣分吧！」

陳乃榮說，自己創作時就像寫日記一樣，硬碟裡還有很多未發表的歌曲，他2001年還在讀大學時寫下第一首歌，如今已過了24年，因為熱愛音樂，每次寫歌都還是很開心；而今年忙完之後想先出一張純鋼琴輕音樂專輯。

陳乃榮並在專訪途中突發奇想告訴記者：「跟我太太合唱一首好像不錯！」有時候他寫女生的歌，會請賴琳恩幫忙唱Demo，稱讚她的歌聲有一種慵懶微醺感，但也要看賴琳恩意願，試試看說服她。

陳乃榮將於6月22日晚間7時在NUZONE舉辦Whisper專輯演唱會，並推出限量實體專輯。陳乃榮說，與其說是演唱會，他更想定調成以音樂為語言、跟老朋友敘舊、跟新朋友相熟的活動。

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陳乃榮表示，每個人的背景與經歷過的事都不同，但心情與想法可能是相同的，而音樂就是敘事的載體，這就是迷人之處。

回顧演藝生涯，陳乃榮表示，他入行不是為了當明星，一路上拍戲、演音樂劇，現在回過頭來做最純粹的音樂創作，雖然很久沒出專輯，「但都沒有白走的路」。（編輯：張雅淨）1140512