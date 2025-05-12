告五人任熱氣球嘉年華大使 告五豬造型球亮相

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）樂團告五人擔任2025年台灣國際熱氣球嘉年華活動大使，今天除了宣布8場光雕音樂會卡司有動力火車、郭靜等，也初次亮相聯名熱氣球「告五豬」，並透露新專輯已錄音完成。

告五人今天出席2025台灣國際熱氣球嘉年華，揭曉8場光雕音樂會演出卡司，包含動力火車、Matzka、郭靜、旺福、FEniX、理想混蛋等。

告五人回憶起2020年受邀至台東鹿野高台參與熱氣球嘉年華表演時，首次搭乘熱氣球的經驗。犬青說，雲安當時問教練需不需要背降落傘，教練回「沒有啊，這很安全」，接著就帶他們一口氣升上1000公尺以上的高空，從熱氣球上看到的美景還存在哲謙手機裡。雲安說：「因為只有謙哥敢把手伸出去拍。」

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雲安表示，現場教練非常專業，期待大家都去體驗熱氣球；而演出亮點，犬青說，因為是第2次參加，編曲等跟第1次完全不同，歌迷可以好好期待。

告五人首度推出以「告五豬」聯名的熱氣球也在會中亮相，告五人說，「雖然製作的時間有限，但我們這次盡全力讓告五豬可以在熱氣球上發揮」，而最新專輯已完成錄音階段，請歌迷拭目以待。（編輯：張雅淨）1140512