台泰「鬼家人」男主角相見歡 林柏宏觀影笑到瘋掉

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影片來源：金盞花大影業

（中央社記者洪素津台北12日電）泰國男星Billkin與PP Krit主演電影「冥婚鬧泰大」，兩人來台4天宣傳電影，電影「鬼家人」男主角林柏宏則在10日探班，林柏宏見到對方直呼「太帥」，並分享觀後感笑到快瘋掉。

泰國喜劇電影「冥婚鬧泰大」熱映中，Billkin（普提蓬．阿薩拉塔納功）與PP Krit（克里特．安努艾德奇康）來台4天宣傳電影，原創IP「關於我和鬼變成家人的那件事」男主角林柏宏10日和監製金百倫一起帶著台灣小吃刈包、珍珠奶茶及芋圓豆花前往探班。

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電影製作方今天發布新聞稿分享，林柏宏一見Billkin與PP Krit，忍不住直呼：「你們真的是太帥了。」台版「毛毛」與泰版「迪迪」首合體，同樣飾演鬼魂的兩人得靠各種技術「飄移」走位，林柏宏分享自己有使用特殊移動機器，誇PP Krit機器操作得很好；PP Krit則自爆第一天曾飛出去，頭還撞到。

林柏宏也分享電影觀後感表示，「我太喜歡了，除了很多神還原的經典場面，又多了泰式瘋狂、全新笑點，我自己有幾段笑到快瘋掉，很符合『鬧泰大』的感覺。希望大家都能進戲院感受屬於泰國文化的『鬼家人』，絕對開心又感動。」（編輯：張雅淨）1140512