罷團指未來要力阻連任 謝國樑：尊重論述

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）罷團「基隆絕沛」今天指將罷免國民黨立委林沛祥作為起點，未來要力阻基隆市長謝國樑連任。謝國樑說，尊重各種不同團體，希望他不要連任的論述，現在還是先把自己的工作做好。

「基隆絕沛」指出，相信公理與正義自在人心，但進入最後緊要關頭，惡勢力在基隆市橫行霸道的情況只會更多，也希望全國民眾一起守護基隆，一起幫助基隆突圍連署門檻。

「基隆絕沛」表示，林沛祥、前基隆市政府民政處長張淵翔、謝國樑3個家族輪流統治基隆市的魔咒，必須終止了。現在將罷免林沛祥作為起點，未來也要力阻謝國樑繼續連任，絕不能讓基隆市再繼續墮入「高譚市」的深淵。

謝國樑上午在議會開議前受訪說，尊重各種不同團體，希望他不要連任的論述，現在還是先把自己的工作做好，而林沛祥幫基隆市爭取新台幣6、7億元電動公車經費，且爭取許多單項建設，林沛祥真的做得很好，希望能繼續與林沛祥努力。

林沛祥說：「他們（罷團）是不是忘了？去年才剛罷免過市長謝國樑。」如今包括當時罷免謝國樑的領銜人戴璟安、發言人李晏蓉，近期不也正與這次的「基隆絕沛」又合體在一起嗎。

此外，「基隆絕沛」指出，最近媒體常問這一路走來印象最深的事是什麼，回想起來，應該就是在一階連署過程，2月4日新豐街福德宮蕭姓總幹事言語恐嚇，甚至動手阻擾連署的不幸事件。

廟方人員表示，若是一般活動，廟方為讓信徒方便會出借場所，但與政治相關，無論罷藍或罷綠，廟方秉持中立不會參與，不便出借場所，罷團也未事先提出申請，當天晚間就帶桌子擺在公布欄連署，總幹事回來看見才會生氣罵對方。

謝國樑說，就跟去年罷免他一樣，罷免是會製造對立、撕裂社會，看到一波又一波的民眾因罷免或反罷免有著不同程度的衝突，他看了很難過，不論罷藍或罷綠，他都不支持。

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謝國樑說，以基隆來說，他不覺得（罷免）結果會真正改變議員或立委席次，對基隆市民來說，只是多份困擾，衷心期盼不管是2階還是3階，基隆的罷免案可以早點落幕。

林沛祥表示，他一向尊重公民依法行使罷免的權利，但也呼籲罷團，在罷免行動時應避免製造噪音、挑釁民眾，刻意引發對立與衝突，希望雙方都能夠互相尊重。（編輯：方沛清、龍柏安）1140513