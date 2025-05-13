美中大降關稅道瓊漲逾千點 台股可望回補跳空缺口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北13日電）美中貿易談判雙方同意大降關稅，美股道瓊工業指數大漲1160.72點，分析師認為，台股也有機會上演慶祝行情，往回補4月2日跳空缺口方向前進，但後續仍須留意晶片關稅影響。

華爾街股市主要指數今天終場大幅收高，反映美國與中國貿易戰急遽降溫的慶祝行情。道瓊工業指數大漲1160.72點或2.81%，收42410.10點；標準普爾500指數勁揚184.28點或3.26%，收5844.19點；那斯達克指數大漲779.42點或4.35%，收18708.34點；費城半導體指數勁揚314.43點或7.04%，收4780.93點。

台股12日收在21129.54點，上漲214.5點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，雖然市場原以為美中貿易談判不易取得太大共識，但最終仍取得重大成果，主因美中彼此的壓力都太大了，雙方達成協議，有助股市上演慶祝行情。

透過 Google News 追蹤中央社

蔡明翰指出，美中讓步幅度遠大於市場預期，足以讓全球經濟趨於穩定，對股市而言「之前恐怕都是白跌了」，但台灣仍單獨面臨美國的晶片關稅，是美中讓步大利多之外，仍須留意的地方。不過，在美國經濟可望轉佳，進一步帶動全球經濟向上的趨勢中，台灣晶片關稅影響相對算小，台股也有機會追隨美股上漲。

他說，很多投資人在4月2日美國公布對等關稅後，隨台股重挫，一波殺一波的過程認賠退場，在美中關稅大幅讓步之後，已無力參與慶祝行情。若無法掌握市場節奏，仍以自有資金逢低買進，長期投資為宜。（編輯：楊凱翔）1140513