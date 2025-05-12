黃鐙輝出國全台語主持 赴新加坡玩高空彈跳閃到腰

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（中央社記者洪素津台北12日電）演員黃鐙輝主持旅遊行腳新節目，日前到新加坡挑戰高空彈跳，回台灣後竟馬上掛急診，他表示，可能因為倒吊往下衝所以閃到腰，自嘲笑說：「不排除我只是年紀大了。」

公視台語台與華視推出全新旅遊實境節目「行！鬥陣出國去！」，拍攝全程用台語交流、用台語玩遍世界各地。今天出持群黃鐙輝、邵大倫、黃姵嘉、籃籃出席宣傳記者會，分享有趣和驚險的拍攝過程。

黃鐙輝印象最深的是前進新加坡時，必須挑戰高空彈跳，但因為沒人敢跳，身為主持人只好硬上，最後結束錄影回台竟送急診檢查，「因為整個人倒吊，我覺得可能有拉到腰，但也不排除我只是年紀大了」。他笑說，如果有第2季，許願能去美國，「因為現在換美金比較划算，可以有更多製作費」。

邵大倫則說，這次潛水最讓他感到最困難，第一次就靠著自己的戇膽，直接潛下10米，讓會潛水的朋友都驚奇直呼：「其實很危險」。

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黃姵嘉自招台語能力不算特別優異，「但因為在外旅遊，心態上比較放鬆，反而比較抓得到語感」。她提到一行人去菲律賓展開跳島行程，看到形狀完整的大彩虹，讓她印象深刻，「剛到那座島上時，看到當地生活的艱困，但他們依然帶著笑容迎接我們，對生活有了不一樣的想法」。

籃籃提到，前進日本鹿島神宮時，許願希望能嫁給在美國職棒大聯盟屢創佳績的日本選手大谷翔平，許願結果竟是「完全不可能」，讓她很難過，「然後這趟錄完回台灣一下飛機，就接獲大谷翔平結婚的消息，差點哭暈在廁所」。（編輯：張雅淨）1140512