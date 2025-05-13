川普評美中談判突然提統一 府：美對台承諾未改變

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（中央社記者葉素萍台北13日電）美國總統川普說，中國同意全面開放，對兩國都是好事，「對統一與和平也非常有利」。統府發言人郭雅慧今天表示，美國國務院對此已經作出澄清，美方對台承諾依然強勁，沒有任何改變，「就我方理解，美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題」。

川普（Donald Trump）在白宮記者會上表示，中國同意取消所有的非貨幣壁壘，並說「他們已同意開放中國，全面開放中國。我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，我認為這對統一與和平非常有利。」美國國務院就此指出，美國對台政策不變，川普的發言明顯是針對美中貿易關係。

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總統府發言人郭雅慧今天向媒體表示，美國國務院對此已經作出澄清，表示川普的發言是針對美中貿易關係進行說明，無涉台灣，美方對台政策數十年來保持一致，強調台海和平與穩定是美國持久利益，反對任何一方片面改變現狀，美方對台承諾依然強勁，沒有任何改變。

郭雅慧表示，「就我方理解，美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題」，政府面對整體國際經貿變局，執政團隊會以確保國家利益和經濟穩定發展為前提，持續掌握情勢、穩健應對挑戰，請國人放心。（編輯：翟思嘉）1140513