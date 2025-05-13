數發部攜手電商業者 防範中國產品傾銷

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（中央社記者蘇思云台北13日電）美國總統川普簽署行政命令，對中國進口的小額包裹加徵關稅，外界關注中國貨品是否透過台灣違規轉運或大量傾銷。數發部今天表示，已邀電商業者研商，業者回覆目前未發現中國產品低價傾銷情形，也會持續觀察。

數發部數位產業署發布新聞稿表示，4月25日召開「防範中國產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題的因應作為研商會議」，邀中華民國無店面零售商業同業公會、蝦皮購物、momo、PChome、Yahoo購物、台灣樂天市場、東森、酷澎台灣、露天市集、旋轉拍賣、生活市集、松果購物等大型電商業者，研商如何應對中國產品低價傾銷及透過不實標示規避產地來源等不公平貿易行為。

數產署指出，與會業者表達支持政府政策、致力防範不公平貿易行為，業者也說，目前平台尚未發現有中國產品低價傾銷情況，未來將持續觀察。另外，平台目前針對上架商品都有相關管理與查核機制，如有產地疑義，也會請業者提出產地或進貨證明。

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數產署為促進國內電商業發展，去年辦理首屆友善電商，主要從安全的購物環境、消費者保護及企業永續經營等面向甄選優質電商企業，共評選出Pinkoi、台灣好農、momo 購物網、PChome 24h 購物、Yahoo購物中心、台灣樂天市場、東森購物網、博客來、菜霸子、酷澎台灣、露天市集等11家電商企業。

數產署強調，除了向民眾宣導網路購物時選擇獲獎電商，提升消費保障外，也鼓勵國內中小微型業者可優先擇選於獲獎電商平台上架販售，不僅可藉由平台業者流量與知名度，有效提升企業品牌能見度，更可讓消費者在安心環境下選購商品。（編輯：萬淑彰）1140513