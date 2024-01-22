俄烏戰爭入學測社會科考題 難易程度考生看法不一
2024/1/22 16:22（1/22 19:18 更新）
（中央社記者吳哲豪彰化22日電）113學年度學科能力測驗今天下午考社會科。考生們對社會科考題難易程度看法不一，有人認為與模擬考相比偏易，但也有人寫不完；另有考生指出，俄烏戰爭以題組方式入題。
113學年度學科能力測驗舉行第3天考試，上午考科為數學B，下午考科則為社會；彰化區考場設在國立彰化師範大學進德校區、國立彰師大學附屬高級工業職業學校、國立員林高級中學，以及國立員林崇實高級工業職業學校。
社會科考試在下午2時40分結束，1名就讀國立彰化女中的張姓學生說，平時學校出的模擬考題較難，學測社會科考題相比之下，困難度降低不少，她可以從容作答，再檢查有無錯誤地方。
中央社記者詢問社會科有無和時事結合的題目，另一名就讀彰女的陳姓考生說，考題中有提到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及俄烏戰爭，其中俄烏戰爭考題是以題組方式出題，不過答題時不會感覺很難。
鹿港高中鄧姓考生則指出，社會科題目有點多，且難度高，不是很好寫，她直到考試時間結束鈴響，還是有題目沒寫完。（編輯：陳仁華）1130122
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