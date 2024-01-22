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各鄉鎮市區預報氣溫未達標 學測3天皆沒開冷氣

2024/1/22 15:30
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（中央社記者許秩維台北22日電）學測今天舉行最後1天考試，大考中心表示，社會科考試時，因應考生咳嗽、嘔吐等狀況，開啟3間備用試場；學測3天無鄉鎮市區的氣溫預報達攝氏28度以上，因此沒有試場開冷氣。

113學年學科能力測驗1月20日至22日舉行，今天最後1節考社會，9萬5934人選考，缺考率4.41%。大學入學考試中心於社會科考完後說明試務狀況。

大學入學考試中心主任張新仁提到，社會科考試時，新竹、台中、南投考區分別開設1間備用試場，主要是因應考生咳嗽、嘔吐等身體不適的狀況；根據初步統計，上午數B考試時，有29件未攜帶有效證件正本的違規，4件手機未完全關機的違規。

113學年學測因應冬季氣候變化，首次規劃開放冷氣措施，只要考分區所在的鄉鎮市區於考試當天上午或下午的天氣預報資訊達到氣溫28度以上，試場就可以開放冷氣。

張新仁指出，根據交通部中央氣象署這3天的天氣預報資訊，並無鄉鎮市區的氣溫預報達到28度以上，因此學測3天並無試場開冷氣。（編輯：管中維）1130122

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