學測考完 2/27寄發成績單、公布各科5標

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（中央社記者許秩維台北22日電）113學年大學學測今天下午考完，大考中心將於2月27日公布學測成績和各科5標成績標準，同時寄發成績通知單，考生可用學測成績參加大學甄選入學招生。

大學入學考試中心舉辦的113學年學科能力測驗於1月20日至22日舉行，今年約12萬人報考，今天下午最後1科社會科考試於2時40分結束後，宣告今年的學測正式落幕。

根據大考中心考試簡章，113學年學測成績將於2月27日公布，並提供網路和語音查詢服務，報名資料有填手機號碼的考生，當天會收到簡訊通知成績；學測成績單將於2月27日寄發，考生如對成績有疑義，可於2月27日到3月4日申請成績複查，複查結果通知書3月12日寄發。

2月27日公布學測成績當天，大考中心也會公布學測5科的頂標、前標、均標、後標、底標5標成績標準，考生可用學測成績來參加大學甄選入學（繁星推薦和申請入學）招生管道，各校系可從學測5科中，至多選擇參採4科的成績。

大學甄選入學委員會資料顯示，繁星推薦招生將於3月12日至13日進行繳費報名，3月19日公布第1類到第7類學群錄取名單及第8類學群（醫學系）第1階段篩選結果，預計5月16日至6月2日間進行繁星第8類第2階段甄試，各校將於6月3日前公布繁星第8類錄取名單。

甄選委員會資料指出，大學申請入學將於3月21日至22日辦理報名，3月28日公布第1階段篩選結果，5月16日至6月2日進行第2階段指定項目甄試，各校於6月3日前公布錄取名單，錄取生須於6月6日至7日登記就讀志願序，6月13日公布最後統一分發結果。（編輯：管中維）1130122