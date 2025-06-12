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台東高中、女中150學生錄取公立大學 其中4人上台大

2025/6/12 17:51（6/12 18:56 更新）
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114學年大學申請入學12日放榜，台東女中目前共有66人錄取公立大學，其中徐善甯（左2起）錄取台灣大學歷史學系、廖奕甯錄取台灣大學政治學系國際關係組、李聿巧錄取台北醫學大學牙醫學系。圖左為東女校長王垠。（台東女中提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月12日
114學年大學申請入學12日放榜，台東女中目前共有66人錄取公立大學，其中徐善甯（左2起）錄取台灣大學歷史學系、廖奕甯錄取台灣大學政治學系國際關係組、李聿巧錄取台北醫學大學牙醫學系。圖左為東女校長王垠。（台東女中提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月12日
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（中央社記者盧太城台東縣12日電）114學年大學申請入學今天放榜，台東高中與台東女中加上先前各管道上榜者，共有150名學生錄取公立大學，其中4人錄取台大。

國立台東女中今天發布新聞稿表示，大學申請入學第二階段登記志願人數共125人，有120人上榜；錄取公立大學者達38人，加上日前放榜的特殊選材、各校獨招、繁星推薦以及醫事人員養成計畫，截至目前共有66人錄取公立大學。

其中徐善甯錄取國立台灣大學歷史學系，廖奕甯錄取國立台灣大學政治學系國際關係組；清華、陽明交通、成大、政大共12人。

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國立台東高中發布新聞稿表示，大學個人申請入學有37名學生錄取國立大學，加上醫事人員養成計畫、繁星推薦、特殊選才、各校獨招等，截至目前共有84人錄取公立大學暨醫藥相關學系，其中國立台灣大學2人，清華、陽明交通、成大、政大、北大共13人。

醫藥學群部分，東中共有13名學生錄取醫事相關學系，其中陳彥銨同學錄取中山醫學大學醫學系、羅翊辰同學錄取慈濟大學醫學系（原住民族公費生）、李佑同學錄取義守大學醫學系（綠島鄉公費生）、許辰碩同學錄取台北醫學大學牙醫學系。（編輯：陳仁華）1140612

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114學年大學申請入學12日放榜，台東高中目前共有84人錄取公立大學暨醫藥相關學系，其中李佑（左）錄取義守大學醫學系、陳彥銨（左2）錄取中山醫學大學醫學系、許辰碩（右）錄取台北醫學大學牙醫學系。（台東高中提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月12日
114學年大學申請入學12日放榜，台東高中目前共有84人錄取公立大學暨醫藥相關學系，其中李佑（左）錄取義守大學醫學系、陳彥銨（左2）錄取中山醫學大學醫學系、許辰碩（右）錄取台北醫學大學牙醫學系。（台東高中提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月12日
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