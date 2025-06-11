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大學申請入學5.4萬名額 6/12公告統一分發結果

2025/6/11 15:26（6/11 15:35 更新）
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圖為學科能力測驗考生們步出考場後，互相開心擊掌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北11日電）114學年大學申請入學有5萬4842個名額（含外加），各大學總錄取名額（含正備取）合計12萬530個，4萬8885人有登記志願序資格，6月12日公告統一分發結果。

大學甄選入學委員會新聞資料指出，114學年大學申請入學第2階段指定項目甄試於5月15日至6月1日舉行，各校已於6月2日前公告錄取結果，由於考生可能重複錄取數個校系，因此獲各校正取或備取的考生仍須於6月5日至6日上網登記就讀志願序，接受統一分發。

根據甄選會資料，114學年大學申請入學有5萬4842個名額（含外加），7萬9001人報名，各校正取名額5萬2712個、備取名額6萬7818個，總錄取名額12萬530個，4萬8885人有登記就讀志願序資格。

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錄取生如同時錄取多個校系，將依登記志願序進行分發，如正取校系志願序於備取校系前，以正取校系為最優先志願分發；如備取校系志願序於正取校系前，當備取校系尚有缺額時，進行遞補分發；遇備取名次相同導致分發結果超過原招生名額時，將增額分發。

大學甄選入學委員會將在6月12日上午9時起，於網站公告114學年申請入學統一分發結果，錄取生如對分發結果有疑義，可於6月13日中午12時前透過網路申請複查。（編輯：管中維）1140611

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