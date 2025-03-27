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大學申請入學重考生增 AI帶動電資科系報名夯

2025/3/27 13:18
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（中央社記者許秩維台北27日電）114學年大學申請入學1階篩選結果今天公告，整體報名人數增加，主要來自重考生；受AI熱潮影響，電資科系報名熱烈，超額篩選逾百人的校系主要集中電資領域。

大學甄選入學委員會公告114學年大學申請入學管道第1階段篩選結果，有66校、2168個學系（組）參與招生，提供5萬854個名額，7萬9001人報名，6萬5453人通過1階篩選，通過篩選率為82.85%。

近年護理人員缺工議題受關注，大學甄選入學委員會組長連昭雯接受媒體聯訪時表示，今年申請入學護理科系共提供917個名額，比去年（880名）增加，包含中山大學新設護理系，今年有6827人次報名，比去年（5829人次）增加，可看出報名仍相當踴躍，未看到有減少趨勢。

輝達執行長黃仁勳多次訪台，也帶動國內AI熱潮。

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連昭雯提到，今年電資科系報名仍相當熱烈，超額篩選（通過篩選人數高於預計甄試人數）逾百人的校系集中在電資領域，例如成功大學電機系有791人報名，預計甄試195人，364人通過篩選，超篩169人；元智大學電機系甲組有852人報名，預計甄試258人，418人通過篩選，超篩160人。

AI快速發展，外界關注語文科系是否受影響，連昭雯指出，根據申請入學報名狀況來看，語文科系情況和往年差不多，未見明顯減少趨勢；另外，今年整體報名人數比前兩年增加，主要是個別報名考生增加較多，個報考生則主要來自重考生。（編輯：管中維）1140327

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