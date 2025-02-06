大學問統計高中生關注校系 法律、電資穩居榜單

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（中央社記者陳至中台北6日電）大學問網站分析5319萬筆網站瀏覽數，今天公布最受高中生關注的百大熱門校系，其中法律系、電資校系入榜多，與就業導向有關，例如AI（人工智慧）應用衍生資安法務應用需求。

大學問網站今天發布新聞稿，依據民國113年1月3日到114年1月3日間的449萬名不重複使用者、5319萬筆瀏覽數，分析出最受關注的百大熱門校系。國考證照、AI、半導體、金融等科系受關注，私立大學受惠於學費補助政策，入榜校系也從去年的24系增為31系。

大學問指出，法律系有10系進入百大熱門榜單，政治大學法律系排名第1，最受高中生關注和查詢，台灣大學法律系則位居第13名。

大學問分析，法律系是社會組中少數就業方向明確且相對高薪領域，有國考證照保障，且近年台灣半導體、AI等科技產業的跨國合作越來越多，需要具備智慧財產權（IP）、國際商務等供應鏈合約、網路數據、人工智慧應用等資安法務應用人才，進一步提升法律系關注度。

大學問指出，電機和資訊科系依舊熱門，且校系排名全面提高，例如台灣大學電機系從去年的第29名，提升至第22名。資訊學群更是18學群當中累積點閱最高的學群。

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其他受到關注的，包括財金、經濟校系，以及中醫、日文校系等，南華大學生死系排到第64名，與超高齡社會的就業市場有關。

技職體系受到少子女化衝擊最大，去年有13系進入百大熱門，今年剩下11系，且入榜的多屬醫藥、衛生和設計學群。大學問指出，以就業導向而言，科大有許多「寶藏科系」，學生不要錯過，即便讀的是普通高中，也可透過四技申請入學管道報考。相關資訊可參考大學問網站。（編輯：張雅淨）1140206