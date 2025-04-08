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學測拚分發入學 60級分制成績開放查詢

2025/4/8 18:23
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（中央社記者陳至中台北8日電）學測成績是15級分制，若要參加後續的分發入學，則須使用60級分制成績。大考中心今天起，開放學生查詢自己學測成績換算成60級分的結果，7月底的分科測驗成績單也會顯示。

111學年度起大學考招制度調整，為避免分發入學（以學測、分科測驗成績篩選）同分增額情況過於嚴重，學測成績用於分發入學時，將以60級分呈現（級距計算方式為前1%考生平均原始成績，再除以60）。

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為了方便考生查詢，今天開放考生到大考中心網站「學測試務專區」，查詢自己換算成60級分制的學測成績。如果不著急的話，也可以等考完分科測驗，7月底收到成績單時，上面也會列出學測60級分制成績。

作為時程最晚的主要入學管道，114學年分發入學核定名額2萬682名（尚未包含各管道回流名額），續寫歷年新低。預計7月29日公布實際招生名額、採計科目組合成績人數累計、最低登記標準，8月1日開放登記，8月13日公布錄取名單。相關資訊可參考大考中心網站。（編輯：李亨山）1140408

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