成績好考生選擇念醫 連江縣113年無人申請師培

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（中央社記者潘欣彤連江縣29日電）連江縣府指出，馬祖公費師資培育行之有年，但近年醫事類保送名額增加，成績優秀考生皆選擇念醫，去年甚至無人申請師培。藉降低門檻等，今年可望有2應屆生申請師培。

連江縣政府教育處長王禮民今天告訴中央社記者，去年學測成績公布後，符合醫事人員養成保送與師資培育公費生資格的考生高度重疊，且自費的離島一般大學校系保送有牙醫與中醫學系，導致成績優秀學生均選擇醫事類科系，無人選填師資培育公費生。

王禮民認為，馬祖雖受少子化衝擊，但離島的莒光、東引鄉仍面臨教師缺乏困境，公費師資培育仍有重要意義。教育處去年起即向中央與各師範院校爭取，放寬師培科系錄取標準，例如英文門檻從頂標下修至均標等，拉大與醫事人員養成門檻差距，藉此吸引考生申請師培公費生。

國立馬祖高級中學校長謝崇耀證實，今年度至少有2名應屆畢業生申請師資培育公費生。可以理解家長望子成龍、讓孩子優先選填醫學類別科系心情，但他也透過親師座談等機會呼籲醫生只是個職業，同學仍應充分思考未來想走的路，再選擇適合的大學校系。

不願具名的馬祖高中教師告訴中央社記者，為讓師培有人報考而降低入學門檻，根本就是本末倒置。學生自身能力不足，勉強念師範院校，可能只會讓學生更痛苦，甚至放棄學業。若離島教師不足可回歸教甄等機制，並非只有師資培育公費生一途。

王禮民表示，師資培育公費生入學後成績仍須達到班級排名前30%或80分以上，才能維持公費生資格，不會因降低入學門檻而受影響。師培生畢業後會優先分發至莒光與東引，對離島師資安定有不小助益。

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國立馬祖高級中學新聞資料指出，不計離島保送一般大學校系外加名額，今年學測共45人應考，取得醫事人員養成保送資格的同學計有9人，取得師資培育公費生1校以上保送資格的同學為56人次。

根據連江縣政府教育處統計，114年醫事人員、師培與離島外加合計共31個名額，其中師培共5名；醫事人員養成，醫學與牙醫學系共4名，護理、藥學與職能治療等共6名。離島保送一般大學共16名，其中牙醫學與中醫學系有5名。（編輯：戴光育）1140329