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學測社會跨科整合題多 全教會估地理試題較難

2024/1/22 16:22（1/22 17:16 更新）
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全國教師會解題團隊22日分析113學年度學測社會科，認為歷史、公民部分難易適中，地理部分則因試題文字量增加及跨科整合，估較往年難。（全教會提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年1月22日
全國教師會解題團隊22日分析113學年度學測社會科，認為歷史、公民部分難易適中，地理部分則因試題文字量增加及跨科整合，估較往年難。（全教會提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年1月22日
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（中央社記者陳至中台北22日電）113學年度學測社會科，全國教師會解題團隊分析，跨科整合題多，單元分布較不均。其中歷史、公民部分難易適中，地理部分則因試題文字量增加及跨科整合，估較往年難。

全國教師會今天邀集各縣市教師分析113學年度學科能力測驗社會科試題，地理試題被認為和去年相比，不論是題幹、選項的文字量都增加許多，許多題目又要融會貫通跨科知識，難度較高。

全教會以第51到53題組（包含手寫題）為例，涉及土耳其在俄烏戰爭中的經濟制裁辯論等議題，解題需要結合地理觀念、歷史背景、公民知識，才能拿到高分。

另外，地理試題著重在第二冊人文地理，占比超過6成，而第一冊的自然地理只占1成，被認為試題分布較不平均。

歷史試題部分，全教會認為難易適中，扣緊時事並重視圖表、跨領域整合。例如第15題，以歷史為脈絡、地理為空間、公民為議題，從北宋詩句分析泉州的社會與經濟特色，考驗學生的判讀與解釋能力。

公民試題部分，全教會指出，法律相關題目較少，尤其是近年受關注的「少年事件處理法」、少年犯罪未入題，相當可惜。試題大量運用史料背景，對當代公民的知識進行分析判斷，這類跨科整合題型盛行，對高中教師的教學慣性形成挑戰。（編輯：張雅淨）1130122

#俄烏戰爭
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#學測
#少年事件處理法
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