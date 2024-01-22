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學測成績個人申請 估自費醫科56級分有機會

2024/1/22 18:19（1/22 21:52 更新）
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113學年度學科能力測驗22日落幕，升學輔導專家藍天予（右）預估，自費醫學、牙醫系申請入學第一階段學測篩選門檻56級分（4科）有機會；台大二類組門檻約落在50級分（4科）。中央社記者陳至中台北攝 113年1月22日
113學年度學科能力測驗22日落幕，升學輔導專家藍天予（右）預估，自費醫學、牙醫系申請入學第一階段學測篩選門檻56級分（4科）有機會；台大二類組門檻約落在50級分（4科）。中央社記者陳至中台北攝 113年1月22日
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（中央社記者陳至中台北22日電）升學輔導專家藍天予分析，113學年度學測數A較難，自然科略簡單，其他科穩定，估計自費醫牙科系申請入學56級分（4科）有機會；台大二類組門檻約落在50級分（4科）。

今年學測是第3度分成數學A、數學B兩科，其中數學A適用「高數學需求」科系，包括傳統的自然組（理工醫農），以及部分商管學院；數學B則是文法、社會科學、藝術學院為主。

自費醫學、牙醫系申請入學第一階段學測篩選門檻，藍天予估計56級分（國、英、數A、自然）有機會；公費醫學系估要55級分；台大、陽明交大醫學系則要59級分，都和去年的實際門檻一樣。

二類組不採計國文的電機、資工熱門校系（3科），台大電機估要44級分（英、數A、自），和去年一致；台、清、交、成等校41級分以上較有機會；中央、中山、中興等校則是39級分；頂尖私校預估也要30級分。

二類組採計國文的熱門校系中（4科，例如台大土木、清大資工甲），台大門檻約落在50級分，清、交、成等校門檻落在48級分上下。

一類組部分，今年學測數B較難，藍天予預估有採計數B的校系分數會下降一些，例如台大法律（國、英、數B、社）估57級分；政大法律（國、英、數B、社）估54級分，都比去年下降1級分。

一類組採計數A的熱門校系，台大財金（國、英、數A）預估維持42級分，和去年一致；台大國企（國、英、數A、社）預估54級分，比去年降低1級分。

藍天予提醒，部分校系今年採計科目有大幅度改變，可能是考生的機會，例如中原資工、成大材料、政大創新國際學院、北醫醫檢等，可多參考簡章。（編輯：張雅淨）1130122

#台大電機
#藍天予
#學測
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