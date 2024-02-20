學測左營高中考場結束鈴提早響 大考中心：分3類型計算補償分數

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（中央社記者許秩維台北20日電）高雄市左營高中考場在學測數A時考試結束鈴提早響，大考中心今天表示，受影響樣態可分為3類，將依各試場受影響時間長短，計算考生的補償加分。

大學入學考試中心考試委員會舉行委員會議，審議113學年學科能力測驗考生違規事宜。

高雄市左營高中學測考場發生結束鈴提早約1分鐘誤響的烏龍，數學A考試原訂中午11時結束，但因電腦系統休眠，操作後導致提前1分鐘響鈴，試務中心第一時間廣播延長1分鐘，但部分試場已收卷，來不及延長時間。

大考中心會後透過文字說明，左營高中數A考試結束鈴聲提早於上午10時59分響起，比表定時間提早1分鐘；鈴響約6秒後，試務人員關閉鈴聲並於後續廣播說明鈴聲提早誤響，考試延長1分鐘，左營高中數A考試共35間試場（含2備用試場）、1136名考生到考。

大考中心調查並彙整各試場情況後，提請考試委員會審議，經考試委員會議討論，因屬試務作業影響，應採一致性方式為處理原則，不以申訴考生為限，而是以左營高中所有試場與到考考生為對象，並依各試場的處理樣態評估受影響時間長短，予以補償。

根據大考中心調查，受影響狀況分為3類，包括提早鈴聲響畢收卷且未發還；提早鈴聲響畢未收卷，但監試人員未宣布繼續作答；聽到廣播延長時間，但試題本無效發還，此類試場評估受影響時間約80秒。

至於提早鈴聲響畢未收卷，且監試人員有明確宣布繼續作答，但未依結束鈴聲響畢後收卷的試場，評估受影響時間為26秒；提早鈴聲響畢未收卷，且監試人員有明確宣布繼續作答，於延長的考試結束鈴聲響畢後收卷，此類試場評估受影響時間為0秒。

大考中心考試委員會決議，依各試場受影響時間長短，將採用107年考試委員會通過的公式，計算該試場到考生的補償分數。

根據過去往例，加分公式通常採時間比例，以受影響時間對照該節考試時間，再乘上考生的得分，由於學測是採15級分制，而考生獲補償分數是加在原始總分，因此換算成級分時，未必會晉升1級分。（編輯：管中維）1130220