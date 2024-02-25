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學測成績2/27公布 上午9時開放網路查詢

2024/2/25 11:30
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（中央社記者許秩維台北25日電）113學年學科能力測驗成績將於2月27日公布，上午9時開放網路查詢，報名資料有填手機號碼的考生，將收到大考中心簡訊通知成績。

大學入學考試中心舉辦的113學年學科能力測驗於1月20日至22日舉行完畢，約12萬人報考。

根據大學入學考試中心資料顯示，學測成績將於2月27日公布，當天上午9時起開放網路查詢，報名資料有填手機號碼的考生，會收到簡訊通知成績；學測成績單將於2月27日寄發，考生如對成績有疑義，可於2月27日到3月4日申請成績複查，複查結果通知書3月12日寄發。

2月27日公布學測成績當天，大考中心也會公布學測5科的頂標、前標、均標、後標、底標等5標成績標準，考生可用學測成績來參加大學甄選入學（繁星推薦和申請入學）招生管道，各校系可從學測5科中，至多選擇參採4科的成績。（編輯：陳清芳）1130225

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