學測考生答題卷未簽名 逾千件違規被扣1級分

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（中央社記者許秩維台北20日電）大考中心今天審議學測違規，考生未於答題卷「確認後考生簽名」欄簽名的違規高達1373件，依簡章規定扣減1級分。

大學入學考試中心考試委員會今天舉行委員會議，審議113學年學科能力測驗考生違規事宜，考區提報違規606件，考試服務處提報違規1378件，閱卷組提報的違規有441件。

經考試服務處提報的違規有1378件，以未於「確認後考生簽名」欄簽名最多，共1373件，依簡章規定扣減1級分。

大考中心統計，考區提報的違規共606件，以未攜帶應試有效證件（228件）最多，依學測簡章規定，考生應攜帶有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、身心障礙證明、護照或居留證等其中之一）應試，未攜帶證件且未於當節考試結束鈴響前送達證件者視同違規。

花蓮考區有2名考生分別在國綜、國寫考試時被監試人員發現持學生證、無照片的健保卡應試，2名考生皆請人於該節考試結束時送達證件，同時自述前一節考試時，監試人員並未告知違規，考區則提報考生前一節考試違規。

有考試委員認為，在監試人員提醒後，2名考生都於該節考試結束前送達證件，如果上一節考試時，監試人員能適時發現考生未攜帶簡章規定的應試有效證件正本，考生應該也能在規定時間內送達，不該因為考生自白前一節的狀況，就追溯到前一節違規。

大考中心主任張新仁表示，監試人員確實有疏失，在監試人員提醒後，考生確實也能於該節考試前請家人送達證件。經過考試委員討論，決議這2案不追溯前一節違規，不予扣分。

根據試場規則，考生攜帶入場的物品發出聲響，扣減該節成績1級分。

台北1考區數學A考試時，有考生帶鬧鐘進場，但因監試人員拿起鬧鐘檢查時，導致鬧鐘發出聲響。考試委員經討論後，認為聲響是因監試人員依職責檢查時發出，因此不予扣分。（編輯：陳政偉）1130220