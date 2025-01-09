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教部將設11偏遠學分班 教團籲加強特教、輔導專業

2025/1/9 09:40
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（中央社記者陳至中台北9日電）本月7日在立法院召開的公聽會中，教育部宣布114學年度將擴大設置11個偏遠地區學校學士後教育學分班。教育團體表達肯定，並建議針對特教、輔導等偏鄉高需求專業規劃配套措施。

朝野立委和民團於7日在立法院舉辦「偏遠地區學校教育發展條例」修法公聽會，教育部師資培育及藝術教育司長武曉霞在會中表示，為兼顧北中南各區的需求，預計114學年度（民國114年8月起）國小、國中加起來會開設11個偏遠地區學士後教育學分班，一個班招收45人。

全國代理暨代課教師產業工會（代理教師工會）昨天深夜發布新聞稿指出，工會於112年10月立委與教育部召集的會議中，就曾呼籲增設學分班，同時也爭取在職進修權益，促使教育部宣布開放代理教師在無課務時間進修。

如今教育部擴大設立11個偏遠學分班，代理教師工會表達肯定，並進一步建議，偏鄉學校特教、輔導教師長期人力不足，應針對高需求專業領域，規劃配套的學士後專班。

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根據民間團體發布的公聽會會後新聞稿，台北教育大學前校長張新仁指出，現行偏鄉公費培育制度欠缺吸引力，畢業後綁6年的任教年限過長、兼職行政壓力大，且偏鄉缺乏資深教師引導、進修不易，也不利公費生留任，希望能精進偏鄉公費師培制度。

誠致教育基金會執行長吳明柱則表示，教育部除鼓勵師培大學開設偏鄉專班，也可進一步拉高數位課程比例，開放代理年資得抵實習、與學校協調公假或減課等配套，讓偏鄉教師有更多進修的機會。（編輯：李亨山）1140109

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