外交部：嚴厲譴責中亞峰會稱台灣是中國不可分割領土

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（中央社記者溫貴香台北19日電）外交部今天表示，哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、土庫曼5國總統與中國國家主席習近平在「第二屆中國-中亞峰會」發布阿斯塔納宣言，妄稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等不實謬論，表達強烈抗議嚴厲譴責。

外交部發布新聞稿指出，2025年6月16日至18日習近平赴哈薩克首都阿斯塔納參加「第二屆中國-中亞峰會」，與哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、土庫曼中亞5國總統會談，會後共同發表阿斯塔納宣言，謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等言論。

外交部表示，對於中國共產黨政府屢藉與他國領導人會談機會，公開貶損中華民國台灣主權，以及中亞各國輕信中國悖離事實的論述，配合發表損及中華民國台灣主權的聲明，外交部表達強烈抗議並予以嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未曾統治台灣，任何國家均無權也不可能藉由所謂的聯合聲明，否認台灣存在的事實。

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外交部呼籲，哈薩克等中亞國家切勿一再扈從中方罔顧事實，為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書。

外交部強調，台灣主權屬於全體台灣人民，只有台灣人民才能決定台灣的未來；全球的和平穩定與繁榮必須由各國共同守護。台灣是國際社會的良善力量，將持續堅定捍衛自由民主價值，並與所有民主陣營夥伴加強合作，共同遏制威權擴張，守護台海和平安全，並維護印太地區的自由與穩定。（編輯：萬淑彰）1140619