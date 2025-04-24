亞塞拜然總統喊一中 外交部譴責屈從中國威權

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（中央社記者楊堯茹台北24日電）亞塞拜然總統阿利耶夫23日與中國發表聯合聲明稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。外交部今天譴責「嚴重悖離事實」，並對亞塞拜然政府屈從順應中國威權的作為至表遺憾。

根據中國外交部官網，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev，另譯：阿里耶夫）22日至24日訪問中國並會晤中國國家主席習近平，23日發表兩國建立全面戰略夥伴關係聯合聲明，包含「台灣是中國領土不可分割的一部分」、「反對任何形式的台灣獨立」等文字。

外交部晚間透過新聞稿痛批「嚴重悖離事實」，並對中國政府持續在國際間散播貶損台灣主權的荒唐言論，予以嚴正譴責，並對亞塞拜然政府屈從順應中國威權的作為至表遺憾。

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外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中國共產黨統治的中華人民共和國從來就互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際的和平與穩定，也無法改變國際社會公認的兩岸現狀。

外交部再次呼籲國際社會認清中國威權本質，以及其將台灣議題曲解成內政問題並阻止國際支持台灣之意圖；同時籲請國際社會持續以具體行動予以反制，明確反對中國企圖改變台海現狀的惡劣行徑，以共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：黃國倫）1140424