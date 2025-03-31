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孟加拉領導人喊一中 外交部：謬論無法改變兩岸現狀

2025/3/31 19:52（3/31 20:33 更新）
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圖為孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）。（中央社檔案照片）
圖為孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北31日電）孟加拉臨時政府領導人尤努斯日前會晤習近平時提及一中原則。外交部今天表示，任何扭曲台灣主權的說法都無法改變國際公認的兩岸現狀，呼籲孟方對印太和平做出貢獻。

根據中國外交部官網，孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）27至29日訪問北京，並會晤中國國家主席習近平，會後發布聯合新聞稿指出，雙方強調聯大第2758號決議不容挑戰，孟方重申奉行一中原則，台灣是中國不可分割的一部分。

對此，外交部晚間發布新聞稿以「謬論」嚴正駁斥，並重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

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外交部強調，政府將堅定捍衛國家主權與尊嚴，並與理念相近的友好國家共同守護民主自由價值、區域和平穩定與發展。

外交部呼籲孟方以務實與開放態度，加強台孟經貿合作及各領域實質關係，為促進印太區域的民主、和平與繁榮做出積極貢獻。（編輯：謝佳珍）1140331

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