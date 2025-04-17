中國大馬聲明喊一中 外交部籲國際社會反制謬論

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（中央社記者楊堯茹台北17日電）中國與馬來西亞發布日前發布聯合聲明，稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。外交部今天表示，台灣主權捍衛國家主權的立場堅定不變，不因中國威逼而退讓，並呼籲國際社會應共同反制中國謬論。

根據中國外交部官網，中國國家主席習近平15日至17日赴馬來西亞訪問，16日與馬來西亞首相安華會晤，並發布聯合聲明稱「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，並指馬方歡迎中方申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

外交部晚間透過新聞稿表示，此聲明嚴重悖離事實，外交部對中國持續施壓各國發布貶損台灣主權的不實謬論，表達嚴正譴責與駁斥，並對文字內容及相關發展表示強烈遺憾。

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外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬。台灣捍衛國家主權的立場堅定不變，不會因為中國威逼而退讓，更不會因為中國宣稱台灣是其一部分，就改變台灣為主權國家的事實。

外交部呼籲國際社會勿縱容中國惡意誤導國際視聽，應共同反制中國謬論，也期盼各國珍視與台灣既有的各項合作關係。台灣將持續在「總合外交」策略下，與各國合作促進全球的經濟安全與繁榮，積極為區域和平穩定做出貢獻。（編輯：蘇龍麒）1140417