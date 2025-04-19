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中柬聯合聲明貶損台灣主權 外交部嚴正駁斥譴責

2025/4/19 11:45（4/19 11:49 更新）
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（中央社記者吳書緯台北19日電）外交部今天表示，中國國家主席習近平赴柬埔寨訪問，會晤總理洪馬內並於18日發布兩國聯合聲明，貶損台灣主權及錯誤詮釋聯大第2758號決議。外交部嚴正駁斥並予以譴責中國，另對柬埔寨政府扈從中國貶抑台灣主權的作為表達強烈遺憾。

外交部指出，習近平於17至18日赴柬埔寨王國訪問，會晤總理洪馬內（Hun Manet），並於18日發布兩國聯合聲明，謬稱「聯合國大會第2758號決議

聯合國大會第2758號決議

決議全文：

大會決議

2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利

大會，

回顧聯合國憲章的原則，

考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，

承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一，

決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。

1971年10月25日，
第1976次全體會議

資料來源：聯合國

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權威性不容置疑和挑戰，承認世界上只有一個中國，強調中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」等相關文字嚴重悖離事實。

外交部表示，對中國政府一再散播貶損台灣主權的荒謬言論，表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責，另對柬埔寨政府扈從中國貶抑台灣主權的作為表達強烈遺憾。

外交部強調，聯大第2758號決議只決定中國在聯合國代表權的歸屬，全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在任何國際組織代表台灣。

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外交部再次重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是悖離事實，也無法改變國際社會公認的兩岸現狀。對於中國政府屢次藉各種國際場合宣稱台灣為其內政，企圖貶抑台灣主權的作為，外交部予以嚴厲譴責。

外交部呼籲國際社會認清中國圖謀以法律戰扭曲聯大第2758號決議文，試圖將台灣議題曲解成內政問題並阻止國際支持台灣，同時籲請國際社會持續以具體行動予以反制，明確反對中國一再錯誤詮釋該決議及企圖改變台海現狀的惡劣行徑，以共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。（編輯：翟思嘉）1140419

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