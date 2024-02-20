學測考生作答畫哆啦A夢、星之卡比 被扣1級分

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（中央社記者許秩維台北20日電）大考中心考試委員會今天審議學測違規，有考生在答題卷塗鴉漫畫角色「哆啦A夢」、任天堂遊戲「星之卡比」，依簡章規定都被扣1級分。

大學入學考試中心考試委員會今天舉行委員會議，審議113學年學科能力測驗考生違規事宜。

大考中心閱卷組提報考生違反答題卷作答規定的違規有441件，以在作答區書寫與答案無關的文字或符號最多（437件），有考生塗鴉漫畫角色「哆啦A夢」、任天堂遊戲「星之卡比」等，依簡章規定都被扣減1級分。

根據大考中心統計，經考區提報的試場違規共606件，以未攜帶應試有效證件（228件）最多，依簡章規定扣減1級分；其次是應試時手機未完全關機、攜帶不可入座的物品等（191件），依簡章規定分別扣減3級分、2級分。

高雄3考區有考生在英文科考試時，不時用手插入口袋摸東西，被監試人員發現考生將與考試有關的文字內容物件放在試題本內查看，台中3考區則有考生在自然科考試時眼神不斷窺視他人，轉動頭部動作明顯，監試人員明確告知考生違規，依簡章規定，這2名考生該節不予計分。（編輯：陳政偉）1130220