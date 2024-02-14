大學申請備審資料重質不重量 注意3重2不原則

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（中央社記者許秩維台北14日電）大學申請入學招生管道將於3月開跑，大學招聯會提醒考生，大學審查備審資料「重質不重量」，提醒考生注意「3重2不原則」，並展現自身亮點。

113學年學科能力測驗已於1月考完，學測成績預計2月27日公布，考生可用學測成績參加大學申請入學招生管道，並利用寒假期間，預先準備3月申請入學管道的備審資料。

教育部提到，大學申請入學管道分為第1階段篩選和第2階段指定項目甄試，甄試需繳交的備審資料，自111學年起改從高中學習歷程檔案中勾選製作，學生可從累積的學習檔案中，挑選適合的資料上傳，展現自己的亮點。

根據大學招生委員會聯合會公布的申請入學備審資料審查參考原則，提醒考生「3重2不」原則，重視基本素養展現的核心能力、重視校內學習活動、重視資料真實性及學生自主準備，不是所有項次都要具備、不以量取勝。

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招聯會補充，大學校系選才不是集點積分式去加總各項資料的得分，而是從資料呈現的動機、成果、感想，觀察學生是否具備解決問題、學習熱忱、邏輯推理、溝通表達等能力，因此不需以量取勝，校系更看重學生在學習過程的反思。

教育部學習歷程檔案審議計畫主持人林國明建議，準備學習歷程檔案要有脈絡，完整呈現探索學習的歷程，包括動機、遭遇的困難、解決方法、收穫等；並強調個人獨特性和真實性，建議資料可與個人興趣連結，或是與生活情境連結，而非千篇一律的內容。（編輯：陳清芳）1130214