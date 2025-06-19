高雄晶英提前解約 潘思亮：是他們外遇、照合約走

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（中央社記者江明晏台北19日電）針對高雄晶英行館業主御盟集團欲提前解約，晶華董事長潘思亮表示，合約內容是2032年到期，對方卻不同意合約上的解約金額；是否有其他業主來接洽晶英品牌，潘思亮說，雙方還在「婚姻」階段，「我不會去找小三，外遇是他們的事情」。

隸屬御盟集團旗下的晶英國際行館於2017年開幕，2025年4月宣布加入萬豪酒店集團旗下的奢華系列品牌「The Luxury Collection」，並改名「然一酒店」預計於8月開幕，但由於與晶華酒店旗下晶英品牌尚未解約，雙方的合約存在法律爭議。

晶華董事長潘思亮今天出席股東會後，接受媒體聯訪，對此議題，潘思亮表示，高雄晶英（御盟集團）提起提前解約，但合約內容是2032年到期，照理說提前終止合約，要按照提前終止程序來辦理，對方卻不同意合約上的解約金額，晶華的立場非常清楚，就是按照合約程序走。

潘思亮表示，並沒有和對方私下溝通過，對方也沒有來接觸過，當初和御盟加盟後，也礙於關係，婉拒高雄很多案子，如果御盟集團要提前解約，除了合約上的賠償金，也還要有好幾倍的其他權益損失賠償。

至於是否有其他案主來接洽晶英品牌，潘思亮強調，現在雙方還在「婚姻」階段，「我不會去找小三、小四，外遇是他們的事情」。

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雙方是否已開始走法律程序，晶華酒店律師表示，目前雙方只有法律書信往來，一切如果照程序來，也有可能會提前終止合約，儘管對方對外強調7月底就改掛招牌，但沒有依照程序，就不會生效。

晶華酒店律師也強調，對方的錯誤敘述造成很大的傷害，已發函給高雄的御盟集團，也發函給萬豪，強調合約上沒有終止關係，與對方加盟關係如果直接換掉，由於晶英商標合法，強行摘牌是違法。（編輯：楊凱翔）1140619