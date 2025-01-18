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學測143名突發傷病考生 安排34間備用試場

2025/1/18 12:21（1/18 12:36 更新）
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114學年度學科能力測驗18日舉行第1天考試，大考中心主任張新仁（中）於考科數學A考完後說明試務狀況。中央社記者許秩維攝 114年1月18日
114學年度學科能力測驗18日舉行第1天考試，大考中心主任張新仁（中）於考科數學A考完後說明試務狀況。中央社記者許秩維攝 114年1月18日
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（中央社記者許秩維台北18日電）114學年學科能力測驗今天第1節考數學A，據大學入學考試中心目前統計，共143名考生申請突發傷病服務，安排於34間備用試場應試，包括上吐下瀉、癲癇、水痘或闌尾炎手術等。

學測18日到20日舉行，首日第1節考數學A，應到人數9萬2917人，2323人缺考，缺考率2.5％。

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大考中心主任張新仁說，事前137名考生向大考中心申請突發傷病服務，安排於28間備用試場應試；另外，截至第1節，據考區回報，6名考生申請突發傷病服務，安排於獨立備用試場應試。

張新仁表示，申請突發傷病服務考生狀況不一，包括上吐下瀉、人群恐慌、癲癇、情緒障礙、水痘、車禍、闌尾炎手術與肺炎等，如有剛手術完的考生申請搭電梯上、下樓應試。（編輯：李明宗）1140118

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