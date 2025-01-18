114年學測數學A落幕 北市考生：沒有明顯比往年難

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）114學年度學科能力測驗第1門考科數學A今天登場，台北市考生普遍表示，儘管仍有題目需要猜答案，但整體來講沒有明顯比往年困難。

114學年度學測今天舉行第1天考試，上午考科為數學A，下午為自然。數學A考試時間結束前，許多家長已準備好午餐在校門口守候。

比較今年考題與歷屆試題及模擬考，松山高中社會組的曾姓同學認為，比去年簡單，因為單選題題目大致都看得懂，而且幾個原先沒把握的題目，考完與同學討論後發現，她都有猜對。

林姓同學表示，覺得今年比去年難了一點點，儘管非選擇題相對簡單，但選填題變複雜很多，他發現這次考了很多對數函數的題目。

至於是否有把握拿到理想成績，2人笑說，「現在先不要亂講話比較好」。

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育成高中劉姓同學表示，單選題第1題是考獨立事件的定義，滿簡單的，後面開始慢慢需要想一下，甚至有幾題是用猜的，但他覺得與往年比起來難度差不多，沒有比較難。

重考生郭姓同學說，今年的題目都還好，去年還比較難一點，「我不確定有沒有信心，但應該比前幾年都簡單」。（編輯：戴光育）1140118