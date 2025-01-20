學測數學B中間偏易 考生：閱讀題較少觀念運用多

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）114學年度學科能力測驗今天進入第3天，上午考數學B，中部地區考生表示，試題比去年簡單，閱讀題較少，多選題測試觀念運用，沒有太多陷阱題型，整體而言是「中間偏易」。

學測進入第3天，不像數學A考完後，考生一片哀號聲，今天考完數B後，多數考生都覺得試題較去年簡單。

社會組劉姓考生表示，這次數B比較簡單，其中有3題是有學過的課程，包括圓錐體、消失線及經緯度等，有幾題需要想一想，沒有大量的閱讀題，題目不長，沒有要考生從一大串題綱中找資訊，而是題目配圖表，試題相對容易看懂。

賴姓考生說，這次試題計算量偏少，像多選題就考觀念運用。

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數A跨考數B的陳姓考生指出，覺得數B比去年簡單，有多題都是數B課程學過的，比較沒有陷阱題，也偏向生活運用，例如其中1題是考泡日光浴的時間，原本他算出來是21小時，但以常理來判斷就不正確，於是再重新運算，很多題都可以從背景來考量。

劉姓考生認為，以往的數B考題有如是數A的簡易版，但這次考試方向有往數B課程走，只有數B課程中才有的題目，可以說這次數B是「中間偏易」。（編輯：郭諭儒）1140120