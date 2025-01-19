學測國寫52赫茲鯨魚 解題師強調挖掘自我獨特性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北19日電）114學年度學測國寫，第2大題以被稱為世上最孤獨的「52赫茲鯨魚」故事為題，讓考生述說自身故事。解題老師說，學生都有其獨特性，不怕沒生命經驗可寫，只怕寫得不深刻。

得勝者文教今天邀集大學中文系教授、高中教師、補教老師一同分析學測國文科試題。寫作能力測驗第2大題，給了一段「52赫茲鯨魚」故事，敘述1頭鯨魚從生下來，聲音頻率就比較高，別的鯨魚聽不到牠的聲音，但後來科學家發現其獨特性，因而展開研究，並希望能找到其他52赫茲鯨魚。

學測考題讓考生抒發自己獨特的52赫茲。台北市建國高中退休教師林明進分析，這類「半開放式」命題，是近年學測趨勢，建議可以第一人稱方式書寫，比較能暢所欲言。最好不要通篇論說，要多用文學筆調書寫自己的生命故事，才能寫得真切和感人。

「故事不必偉大，只要能感染人心」，林明進表示，不管是18歲還是80歲，自古以來表現孤獨的心境，就是文學常見的題材，屈原的「離騷」，指的就是遭遇憂愁的心境。

任教於台灣大學的葉常泓表示，人生不一定非得要跌宕起伏，才能寫入文章，考生不必擔心自己的經歷和別人雷同。她提到，即便每年都有大量考生寫到親人亡故，閱卷老師還是可以挑出一些特別好的題材，細膩地講出悲傷情緒、動人情節。

透過 Google News 追蹤中央社

葉常泓觀察現在的年輕學子，並不擔心學測考生舉不出自己的獨特經歷。畢竟每個人都或多或少有獨特的天賦、興趣、個性，也包括後天鍛鍊出的獨特能力，廣泛題材都可以運用。

葉常泓表示，每個人或多或少都懷揣著某種獨特性，一開始不為人知，因而產生孤獨或衝突，但也許在一個契機下，就能有所領悟，進而全面擁抱自己的獨特性。（編輯：張雅淨）1140119