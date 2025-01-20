學測第3天考數B、社會 進試場手機須完全關機

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（中央社記者許秩維台北20日電）114學年學科能力測驗今天舉行第3天考試，考數學B、社會。大考中心提醒，考生進試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能已關閉，放在臨時置物區的手機應完全關機

114學年學科能力測驗訂於1月18日至20日舉行，學測共有6考科，考生可自由選考，今天第3天考數學B、社會。

大學入學考試中心表示，具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品（如手機、智慧型眼鏡、智慧型手錶、智慧型手環等）、計算機、 電子辭典等不可攜帶入座；考生進試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能已關閉，放臨時置物區的手機應完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能）。

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歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，大考中心請考生務必攜帶有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一）應試，有效證件不含學生證，健保卡需有照片才是有效證件。

大考中心提到，考生可因應天氣狀況，適時調整衣物並注意保暖，如穿戴連帽衣服，或使用耳塞、口罩、手套、圍巾、非電子式傳統型暖暖包等，但須配合監試人員檢查，以進試場後不影響辨識面貌為原則。（編輯：蔡佳敏）1140120