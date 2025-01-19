學測國寫引用52赫茲鯨魚 教師分析：選材將決定高下

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（中央社記者許秩維台北19日電）學測今天第3節考國寫，第2大題引用「52赫茲鯨魚」的故事，要考生找出自身獨特性。台北市高中國文科教師團隊認為，「選材將決定高下」，這題也是國寫高分與否的關鍵。

114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，第2節考國語文寫作能力測驗（國寫），國寫共有2大題，教育部也邀請台北市高中國文科教師團隊協助分析試題。

第1大題以「擬社會互動」為主題，要考生說明粉絲與公眾人物的「擬社會互動」有哪些特徵，並闡述擬社會互動的正、負面影響。

建國中學教師盧宜安說明，考生除了要寫出擬社會互動的正負面影響，也要提出自身觀點，例如去年巴黎奧運或12強棒球賽，激發國人向心力，都是很好的正面典範，但公眾人物也要意識到自己的社會責任，因掌握較大話語權，容易帶風向，考生須結合生活經驗和觀察並進而反思。

第2大題引用「52赫茲鯨魚」的故事，有1頭鯨魚從生下來，聲音頻率就比較高，有52赫茲那麼高，別的鯨魚聽不到牠的聲音，也聽不懂牠的意思。隨著口耳相傳，52赫茲鯨魚游進了人們的心中，成為各類創作的題材，請考生以「關於52赫茲，我想說的是……」為題，作文1篇。

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中山女高教師黃月銀提到，試題雖是類科普文本，但文學性很強，探索自我獨特性是一生的功課，就連成人也很難回答，考生應該會覺得很不好寫；考生可以從自身外在表徵、不同於他人的天賦或長才，或是性格特質等找出自身獨特性，分享曾不被理解或看見的心境，又曾遇到何種轉折，「選材將決定高下」。

復興高中教師鄭慧敏認為，第1大題以粉絲追隨「偶像」為主題，這個偶像可能是明星、政治人物或企業家，例如輝達執行長黃仁勳，希望考生能從中省思；第2大題文本提示較抽象，考生要先讀懂故事，理解後再構思寫作，要設法將自己故事讓讀者身歷其境，是國寫高低分的關鍵。（編輯：李淑華）1140119