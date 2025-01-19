學測英文作文排隊照解讀異 大考中心：無預設立場

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（中央社記者許秩維台北19日電）學測今天英文作文考颱風假，全教會提到，試題中的排隊圖片因印刷導致細節不清，考生可能對場景產生不同解讀。大考中心回應，只要敘述合情合理，並無預設立場。

114學年度學科能力測驗訂於1月18日至20日舉行，今天第2天第3節考國語文寫作能力測驗，應到12萬675人，3453人缺考，缺考率2.86%，大學入學考試中心也於國寫考完後說明試務狀況。

大考中心主任張新仁提到，根據考區初步回報違規統計，第2節考國綜時，沒攜帶有效證件且未於規定時間內送達的有40件，手機未完全關機的有19件，考試鈴響畢未停止作答的有13件，攜帶已關機的手機入座則有5件。

學測今天第1節考英文，作文以颱風假為主題，提供2張圖片，要考生描述情境。全國教師會透過新聞稿指出，顯示多人排隊的場景圖片，因紙本印刷導致細節不清，使考生難以準確辨識地點與情境，可能對圖片情境產生不同解讀，有學生認為圖片為車站、機場、速食店、賣場等，但實際為電影院，學生擔憂此情況可能影響評分結果。

大考中心副主任黃璀娟說明，颱風來襲的可能影響，以及因應颱風來襲的停班停課，是大多數考生的共同生活經驗，也是台灣常見的新聞議題。

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試題要考生根據兩張對比圖片，描述颱風假時可能出現的不同情景。黃璀娟指出，考生只要強調情境對比即可，至於圖片所在地點，只要考生敘述合情合理，並沒有預設立場。

黃璀娟提到，評分原則由閱卷評分標準訂定會議以及試閱會議後確定，多名大學教授會依據試題的引文（含圖片）與寫作任務，參照全國不同地區的抽樣考生作答情形，經詳細討論後擬定初稿，在試閱會議時，所有閱卷委員會再針對評分原則獲得共識後，才開始正式閱卷。（編輯：張雅淨）1140119