學測作文考颱風假疑與補習班相似 大考中心：生活題材難免雷同

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（中央社記者許秩維台北20日電）今年學測英文作文考颱風假，並提供2張情境照，有考生質疑與補習班練習題雷同。大考中心今天表示，颱風是多數考生共同生活經驗，生活化命題難免遇到雷同素材。

114學年學科能力測驗訂於1月18日至20日舉行，學測今天第3天第1節考數學B，應到人數9萬9814人，4287人缺考，缺考率4.29%。大學入學考試中心也於數B考試結束後說明試務狀況。

大學入學考試中心主任張新仁提到，根據目前違規統計，前兩天未攜帶有效證件且未於規定時間內送達的有178件，手機未完全關機的有81件，考試結束鈴聲響畢未停止作答的有75件，應試時飲水或飲食的有36件。

學測第2天英文作文考颱風假，並提供電影院排隊人潮及汽機車冒雨出門圖片。有考生在網路分享，台中某補習班出的英文作文練習題目，從出題、問的東西跟圖片完全跟大考中心一模一樣，引發熱烈討論。

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大學入學考試中心副主任黃璀娟說明，颱風來襲的可能影響，以及因應颱風來襲的停班停課，是絕大多數考生共同生活經驗，也是台灣常見新聞議題，並未獨厚特定群體。

黃璀娟提到，生活化命題難免遇有雷同素材，英文作文評量的是考生能否在有限字數下，運用所學詞彙、語法，寫出切合主題且具一致性與連貫性的短文，考生須依據試題提供的圖片，說明比對情境，並分享個人對放颱風假的看法與經驗，給考生開放且多樣化寫作任務。（編輯：陳仁華）1140120