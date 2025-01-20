學測數B抽獎、飛航路徑入題 難度降5標成績有望提升

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（中央社記者許秩維台北20日電）114學年學科能力測驗今天第1節考數B，台北市高中數學科教師群認為，今年試題許多敘述方式接近課本，相信學生有充裕時間可作答，難易度也比去年簡單，5標有望提升。

學測今天舉行第3天考試，第1節考數學B，大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題。審題教師透過書面資料分析，數B試題取材全面，營造生活中的數學氛圍感，例如抽獎活動、羽球比賽數據、飛航最短路徑、停車情境、紫外線防護等；試題也展望未來科技，例如透過LED的亮燈週期設計，規劃節能最佳方案。

題型特色方面，審題教師認為，試題文字簡潔、語意明確，透過適當文字量考閱讀素養，又不會對考生造成困擾，計算量也適當；整份試題由易而難，鼓勵學生作答，難中易題量分布適當，對不同層次的考生具備良好的鑑別力。

教育部則邀請台北市高中數學科教師群協助分析試題，陽明高中教師蘇順聖提到，今年試題新穎，也有特別包裝文字，但考生的解題策略會影響作答時間，例如第6題如帶入特定數字就能很快解答，若採展開比較，就相對花時間。

中正高中教師林榮福指出，今年很多題目敘述都跟課本很接近，第11題考飛航路徑，以往可能採文字敘述，學生看到後面就忘了前面，這次試題改用表格，除了訓練圖表解讀能力，也減輕考生閱讀負擔。

學測數B第11題考飛航路徑，試題以表格方式呈現。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

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混合題部分，林榮福表示，19、20題連結性很強，19題若算錯，20題很難答對，通常會選考數B的學生，看到跟物理、化學、生物有關的題目就會害怕，但數學考試不太會問情境解讀，像19、20題如果排除掉情境，還是在考數學，鼓勵學生不要看到類似題目就放棄。

分析整份試題，台北市高中數學科教師群認為，今年數B試題難易適中，學生有充分時間去理解題目，即使因解題策略不同而影響作答時間，只要學生能力夠，都會有充裕時間作答，也是鼓勵考數B的學生不要放棄課本，難易度比去年簡單，5標成績有望可提升。（編輯：郭諭儒）1140120