加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
總預算案持續表決大戰 政院經常支出業務費遭凍70%
首頁 / 生活
學測
新聞專題
學測4/176
首頁 / 生活

學測數學B 全教會認試題友善分數可望上升

2025/1/20 12:25（1/20 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北20日電）114學年度學科能力測驗數學B，全國教師會解題團隊認為，和去年相比，整體試題較容易、對考生友善，預估分數可能較去年上升。

全國教師會今天邀集高中教師分析學測數學B試題，認為跨科題和創新題是今年的特色，例如第10題為羽球比賽的數據分析；第11題提到地球經緯度問題，將地理知識融入球面幾何，可促進跨科學習。

google news透過 Google News追蹤中央社

第7題被認為相當創新，提到單點透視法結合柱體繪圖，挑戰學生的空間想像力和幾何應用能力。第15題探討人力資源應用管理；第17題為液晶面板LED燈泡亮燈的循環規律，具備108課綱探究與實作的精神。

全教會指出，混合題型配分約為15分，除了單選題外，也包括填充、問答，題材包括紫外線強度與海拔的關係，結合氣候變遷的科學背景，設計了指數（按比例成長）模型、週期性現象，具科學素養意涵。（編輯：郭諭儒）1140120

延伸閱讀
學測數學B中間偏易 考生：閱讀題較少觀念運用多學測數B抽獎、飛航路徑入題 難度降5標成績有望提升學測數學B燈泡規律題最難 解題師：勇敢用窮舉法
學測
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
學測英文作文考颱風假疑與補習班相似 大考中心：生活題材難免雷同
27
更多編輯台推薦新聞：