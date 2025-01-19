學測英文科考grace動詞用法 成鑑別關鍵之一

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（中央社記者陳至中台北19日電）114學年度學科能力測驗英文科，詞彙題第9題考了grace的動詞用法（使榮耀），而不是學生熟悉的名詞用法（恩典），成為鑑別中上程度考生的關鍵之一。

英文科詞彙第9題，寫到某總統在百忙之中，仍出席學校的畢業典禮，並給予感動人心的演講。全國教師會解題團隊、台中二中教師陳姿玲接受中央社電訪表示，考生恐怕會在選項B的graced和選項C的addressed（都是過去式）中猶豫，乍看都可以選。

陳姿玲表示，從前後文來看，選項B的graced才是正確答案。這題困難之處在於，一般學生只會記得grace的名詞用法，也就是「恩典」，動詞用法則是讓活動蓬蓽生輝的意思，很多學生可能不會注意到。

得勝者文教解題老師Fran也提到，第9題非常有鑑別度，學生一定要把前後句子都看完整。尤其後面有出現speech這個單字，會引誘學生選選項C的addressed（給予演講），但空格後面接的對象不對，應是選項B的graced才能接後面的畢業典禮等字句。如果學生只會背單字，卻沒有重視文意，就很有可能選錯。

另一個有趣的題目是閱讀測驗第36題，考到紅綠燈的起源，要考生從文中判斷選項的4張圖中，哪一張最接近最早被發明出來的紅綠燈樣子。

Fran表示，關鍵在於文章第1段提到movable-arm以及懸臂呈現向下45度等。這類「看文索圖」的題目設計，近年學測經常出現，學生一定要多加練習。

（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

閱讀測驗第36題考到紅綠燈的起源，要考生從文中判斷選項的4張圖中，哪一張最接近最早被發明出來的紅綠燈樣子。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

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整體而言，全國教師會解題團隊認為試題難易度適中，預估分數與去年相似。作文探討學生對颱風假的看法與經驗分享，屬於容易發揮的題目。

得勝者文教解題教師林揚認為，今年英文科難度不像去年刁鑽，混合題也簡單一點點，非選題時態被扣分機率較低，頂標應該不會變動，前標則會稍微提高1級分。預估五標（頂、前、均、後、底）依序是13、12、8、5、4級分。（編輯：管中維）1140119