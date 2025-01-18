學測自然貼近生活時事 啤酒苦度、比特幣及半導體入題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北18日電）學測今天第2節考自然，試題取材貼近生活時事，如比特幣、半導體材料、測啤酒苦度、仿效腦神經網路奠定AI基礎的諾貝爾物理獎研究等，展現學科知識如何應用於生活中。

114學年學科能力測驗今天舉行第1天考試，第2節考自然，大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題，教育部則邀請台北市高中物理科、化學科、地球科學科等教師群和雙北市高中生物科教師群協助分析試題。

審題教師透過書面資料分析，物理試題取材貼近時事，如比特幣、無線充電等，第47至49題考諾貝爾物理獎是探究與實作試題的亮點，要學生結合理論和實驗，探究隱含在圖表中的物理意義；試題也結合生活情境，如二氧化鈦光觸媒等，物理試題中間偏易，但比去年學測稍難。

松山高中教師蔡皓偉表示，今年量子現象的物理試題較多，配分高達31%，是往年比較少見的；試題也連結新科技或AI，例如光觸媒材料、比特幣等，另外還取材2024年諾貝爾物理獎的研究，科學家仿效腦神經網路，奠定AI的基礎。

化學試題方面，審題教師提到，取材結合材料科技應用和能源議題，例如半導體材料應用、化石燃料和液化石油氣、奈米科技等；試題著重圖表判斷和數據分析能力，實驗題融合探究情境，例如以萃取法間接測定啤酒苦度。

建國中學教師趙君傑指出，今年化學試題偏難，對自然組考生比較有利，圖表題占化學試題的50%，計算量分量適中，但略為繁雜；部分試題與生活、科技、能源等議題關連性高，例如考探討啤酒苦味檢測的方法、新型光觸媒材料的開發等。

學測自然化學試題考探討啤酒苦味檢測的方法。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

審題教師認為，生物試題取材廣泛，並著重學科概念和生活的結合，例如引用虱目魚耐寒的特性，評量學生分析歸納實驗數據的能力，也結合海洋生態，取材矽藻、海水色階等；作答形式呈現多元，包括圖表判讀題、表格數據轉化圖形的作圖題、連結文本圖表並分析規劃，表達思考理由的簡答題。

建國中學教師劉玉山提到，生物試題難易適中，非選題比往年平易近人，繼去年諾貝爾獎入題後，今年又再度出現諾貝爾獎的研究；今年題幹增加許多有利判讀的資訊，讓題目難度下降許多。

透過 Google News 追蹤中央社

至於地球科學試題，審題教師表示，試題除了測驗課本中的關鍵知識，也結合真實情境，如颱風預報圖等，許多試題都能從時事新聞或科普影視找到相關內容；部分題目結合探究與實作，例如第44題要考生利用有限的工具蒐集資料，判斷所在地的海拔高度。

中正高中教師李雱雯指出，今年地科推論題占比過半，圖表題仍維持一定比例，但非選題難度提升且配分增加，考生須從圖表擷取正確資訊，並結合學科知識來推論作答。（編輯：陳政偉）1140118