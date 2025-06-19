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英國QS世界大學排名 台大：上升到第63名歷年最佳

2025/6/19 10:45（6/19 11:06 更新）
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英國高等教育調查機構QS發布2026年世界大學排名，台灣大學全球排第63名，寫下歷年最佳紀錄。圖為台大校景。中央社記者陳至中台北攝 114年6月19日
英國高等教育調查機構QS發布2026年世界大學排名，台灣大學全球排第63名，寫下歷年最佳紀錄。圖為台大校景。中央社記者陳至中台北攝 114年6月19日
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（中央社記者陳至中台北19日電）英國高等教育調查機構QS發布2026年世界大學排名，台灣大學全球排第63名，寫下歷年最佳紀錄。校方說，論文引用影響力及國際學術聲望都有提升，畢業生就業表現指標更取得滿分。

今天發布的最新QS世界大學排名，有3所來自台灣的大學院校進入全球前200名，表現較上一次佳，台大全球排名第63，清華大學排第176名，陽明交通大學排第199名。

台灣大學今天發布新聞稿指出，對於各種大學排名都會虛心參考，並期盼各界持續挹注資源，讓國內高教穩定發展。

台大分析名次上升原因，在於近年鼓勵跨領域和國際合作，論文引用影響力及國際學術聲望都有提升；國際學生及學術聲望等國際化面向也取得進步，包括「國際引路人計畫」、「國際引水人計畫」等，吸引不少人才。

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台大在畢業生就業表現指標（Employment Outcomes）上取得滿分100分的佳績。雇主評價（Employer Reputation）指標的單項名次雖略有下滑，但實際分數提升2.1分，仍在前100名內。

台北科技大學今天也發布新聞稿指出，這次攀升到全球第420名，穩居台灣第6，連續8年進步，與近年積極拓展產學合作有關，另北科大有近8成的SCI論文刊登於排名前25%的國際期刊，有助「教職員論文平均被引用率」大幅成長。（編輯：李淑華）1140619

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英國高等教育調查機構QS發布2026年世界大學排名，台北科技大學19日指出，這次攀升到全球第420名，穩居台灣第6，連續8年進步，與近年積極拓展產學合作有關。中央社記者陳至中台北攝 114年6月19日
英國高等教育調查機構QS發布2026年世界大學排名，台北科技大學19日指出，這次攀升到全球第420名，穩居台灣第6，連續8年進步，與近年積極拓展產學合作有關。中央社記者陳至中台北攝 114年6月19日
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